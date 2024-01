La Russie fait état d'un mort et cinq blessés après des frappes ukrainiennes

L'armée russe avait indiqué plus tôt mardi que la région frontalière de Belgorod avait été visée par 17 missiles ukrainiens et que tous avaient été abattus.

Quelques heures plus tôt, l'Ukraine avait été visée par des dizaines de missiles et drones russes. Des zones résidentielles ont été touchées à Kiev et Kharkiv (est), faisant au moins cinq morts et une centaine de blessés.

Vendredi dernier, des tirs en série de missiles russes avaient fait une quarantaine de morts en Ukraine.