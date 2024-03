L'affaire de l'achat frauduleux du château de La Rochepot rejugée en appel

La cour d'appel de Nancy se penche lundi sur le rachat du château de La Rochepot, joyau de la Bourgogne viticole, un extraordinaire dossier de blanchiment et d'abus de biens sociaux.

Devant la cour d'appel, ils ne sont plus que trois à comparaître : l'Ukrainien Dmitri Malinovsky, son ancien chauffeur devenu à partir de 2016 gérant du château, le Moldave Alexandru Arman, et l'ex-maitresse de M. Malinovsky, l'Ukrainienne Olga Kalina.

En première instance, Dmitri Malinovsky avait été condamné pour blanchiment d'argent, usage de faux, détention d'armes et travail dissimulé à 4 ans et demi d'emprisonnement dont six mois avec sursis, ainsi qu'à 100.000 euros d'amende. Son ancienne maîtresse avait écopé de deux ans d'emprisonnement avec sursis.

Relaxé du chef de travail dissimulé et de complicité de blanchiment, Alexandru Arman avait été condamné pour abus de biens sociaux à 6 mois dont 4 avec sursis ainsi qu'une interdiction de gérer pendant 5 ans.