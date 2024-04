Les hackers ont réussi à soutirer plus d'un milliard de dollars en 2023 à l'aide de logiciels appelés ransomware, ressort-il du "Crypto crime report 2024" publié par la société d'analyse Chainalysis. Ce type de programme malveillant prend en otage les données personnelles d'entreprises et collectivités et ne les rend que moyennant d'importantes sommes d'argent.