Les gangs les plus menaçants en Europe catrographiés par Europol

Actuellement, environ 86% des groupes criminels les plus menaçants d'Europe utilisent des "structures commerciales légales". La construction et l'immobilier, l'hôtellerie et la logistique sont les secteurs les plus vulnérables ciblés.

Les boîtes de nuit sont souvent liées au trafic de drogues, à l'extorsion et au racket, ainsi qu'au trafic d'êtres humains et d'armes, selon l'agence.

La majorité des gangs les plus dangereux d'Europe se concentrent sur le trafic de drogues - cocaïne, cannabis, héroïne et drogues synthétiques - et leurs opérations sont le plus souvent localisées en Belgique, Allemagne, Italie, aux Pays-Bas et en Espagne.

Dubaï est "devenue un centre de coordination à distance", où résident des membres hauts placés des gangs pour éviter d'être repérés par les forces de l'ordre.

Bon nombre des réseaux criminels les plus menaçants existent depuis des années, avec un tiers opérationnel depuis plus d'une décennie, certains s'étant même montrés capables de poursuivre leurs opérations depuis la prison.