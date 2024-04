L'assistant d'un député européen allemand arrêté pour espionnage en faveur de la Chine

Cette arrestation fait suite à celles, annoncées lundi, de trois Allemands suspectés d'espionnage pour le compte des services secrets chinois (MSS). Identifiés comme Herwig F., Ina F. et Thomas R. par le parquet fédéral allemand, ils ont été arrêtés à Düsseldorf et Bad Homburg, dans l'ouest du pays. Leur logement ainsi que leur lieu de travail ont été perquisitionnés. Thomas R. aurait récupéré des informations sur des technologies innovantes pouvant servir à des fins militaires, et le couple formé par Herwig F. et Ina F. aurait servi d'intermédiaire.

Pékin avait "fermement" rejeté ces accusations.

En Belgique, l'ex-député d'extrême droite Frank Creyelman est soupçonné de s'être fait acheter par un espion chinois pour exercer son influence au profit du pays asiatique. Le parquet fédéral a ouvert une enquête sur la base d'informations de la Sûreté de l'État et d'une enquête journalistique menée par "Le Monde", "Financial Times" et "Der Spiegel" parue en décembre dernier.