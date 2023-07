Le missile Scalp, un atout profondeur pour l'Ukraine

Ce missile de croisière, développé conjointement par les deux pays, est lancé depuis un avion de chasse. Londres avait déjà annoncé en mai qu'elle en livrerait aux forces ukrainiennes. La Russie avait affirmé quelques jours plus tard avoir intercepté un Storm Shadow dans le cadre du conflit en Ukraine.

Une source militaire française a assuré mardi que les Scalp étaient déjà sur le terrain. Ils "ont été livrés en même temps que notre président l'annonçait", a précisé cette source à l'AFP, en marge du sommet de l'Otan à Vilnius.

Dans une guerre dont le front est resté extrêmement stable depuis l'hiver dernier, en dépit des volontés offensives successives des forces russes et ukrainiennes, ce missile de croisière permet à l'armée du président Volodymyr Zelenski de frapper bien au delà de la ligne de front.

Il dispose d'une portée de plus de 250 kilomètres, plus que toutes les autres armes fournies à Kiev par les pays occidentaux, ce qui lui donne accès aux zones dans l'Est du pays aujourd'hui contrôlées par les Russes.