Le Parlement européen rejette la proposition de réduction des pesticides: les Verts dénoncent "une journée noire pour l'environnement et la santé"

Par 207 voix contre 299 et 121 abstentions, l'assemblée a rejeté le projet de rapport sur cette proposition phare de la Commission européenne dans le cadre du Pacte vert européen, contre laquelle le principal parti de l'assemblée, le PPE, a ferraillé au nom de la défense des agriculteurs et de la sécurité alimentaire.

"Cela met fin au processus dans l'hémicycle européen, ce qui ne permettra probablement pas l'adoption d'une nouvelle législation sous cette législature", a indiqué Tom Vandenkendelaere (CD&V, PPE), qui n'a pas pu voter en raison d'un retour précipité en Belgique pour cause de covid. "Il n'y a pas de gagnant dans cette histoire. D'une part, ce n'est pas bon pour les conditions équitables de concurrence en Europe, dont nos agriculteurs ont aussi besoin. D'autre part, les écologistes et la gauche du Parlement n'ont pas suffisamment pris en compte les préoccupations du secteur, qui étaient présentes dès le début", a-t-il ajouté.

"Les libéraux, la droite et l'extrême droite ont eu la peau du règlement européen sur les pesticides. Ils sont en train de tuer tout le 'Green Deal'. Les lobbies plutôt que la santé et l'environnement", a déploré Manon Aubry (La Gauche).

Avec cette séquence, le Parlement met un terme à la première lecture du texte. Il revient maintenant au Conseil (États membres) d'établir sa position. Si le Parlement devait à nouveau rejeter (majorité absolue) la lecture du Conseil, la proposition de la Commission européenne deviendrait caduque. Dans le cas contraire, la position du Conseil deviendrait la législation en vigueur, expliquait-on au Parlement européen.

À l'inverse d'une majorité de membres de la commission de l'environnement, une majorité d'eurodéputés de la commission de l'agriculture étaient opposés au texte mis aux votes. La commission AGRI avait ainsi déposé une série d'amendements qui, au cours d'une longue séance de vote, ont révisé le texte en profondeur.

Au point que les Verts eux-mêmes n'ont plus pu le soutenir. "Des députés de droite et d'extrême droite, soutenus par certains libéraux et sociaux-démocrates, ont considérablement affaibli le texte en plénière, particulièrement sur ses volets santé publique, biodiversité et soutien aux agriculteurs. Sans règles contraignantes ni contrôle, cela revient à faire du 'greenwashing'. Nous ne pouvions le soutenir de bonne foi", a expliqué Mme Wiener.