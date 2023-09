Le phénomène météo la "Dana" s'abat sur l'Espagne: un mort, deux disparus et des villes confinées

Les pluies torrentielles ont principalement touché les régions de Madrid et de Castille-La-Manche, au sud de la capitale, avec des routes et des voies ferrées coupées et des rues et des maisons inondées.

Bien que les pluies se soient quelque peu calmées lundi, l'Agence météorologique nationale a maintenu en alerte sept régions, dont Madrid, la Castille-La Manche, la Catalogne, les îles Baléares et le Pays basque.

Les autorités madrilènes ont demandé à la population de rester le plus possible à l'intérieur et d'éviter les déplacements dans la capitale, dont les accès étaient très encombrés lundi matin.

Dimanche, les habitants de la capitale et de sa région ont reçu sur leurs téléphones portables une alerte d'urgence accompagnée d'un fort signal sonore, sans précédent en Espagne, les invitant à ne pas utiliser leurs véhicules et à rester chez eux. Il s'agit un phénomène bien connu en Espagne, appelé la "Dana", pour "dépression isolée de hauts niveaux", qui donne lieu, explique l'Aemet, l'agence météorologique nationale, à "des précipitations persistantes et généralisées, localement fortes ou très fortes, accompagnées de tempêtes, sur tout le territoire à l'exception des Canaries". L'agence estime que l'alerte météo devrait se terminer mardi.