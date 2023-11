"Le problème, c'est que cette fissure passe sous la ville": ce volcanologue revient sur l'éruption du volcan en Islande

Il explique : "C'est en fait une situation assez sérieuse pour l'Islande. C'est une fissure de 15 km de long qui s'est ouverte dans la partie superficielle de l'écorce terrestre. Et il y a du magma qui s'est glissé dans cette fissure. (…) On parle de 800 m de profondeur, ce n'est quasiment rien. Donc on s'attend à ce que le magma, qui est quelque part tout le long de cette fissure, s'échappe vers la surface. Il suffit qu'il trouve un point de faiblesse et il va sortir. (…) Le problème, c'est que cette fissure passe sous la ville de Grindavik, qui a été évacuée vendredi. (…)".

Le volcanologue et professeur à l'ULB, Alain Bernard, était présent sur le plateau du RTL Info 13H de ce 13 novembre. Il est notamment revenu plus en détail sur les circonstances de l'éruption volcanique qui frappe actuellement l'Islande.

"Il y a eu, depuis 2021, trois éruptions, à peu près, dans la même zone. Et donc, c'est de la lave, à haute température, et qui contient relativement peu de gaz, qui s'échappe de la fissure. Donc ça forme des coulées de lave, et donc on parle d'un volcanisme qui est effusif, à l'opposé du volcanisme explosif, qui lui peut envoyer des matériaux à très haute altitude. Ici, ce sont des coulées de lave, mais le problème, c'est si cette lave sort au milieu de la ville, cette dernière va être recouverte. (…)"

Une situation comme en 2010 à prévoir ?

"(…) On n'est pas du tout dans ce cas de figure, c'est beaucoup moins explosif. Maintenant, ceci dit, cette fissure de 15 km de long, elle s'étend également sous la mer, et on pourrait avoir une éruption sous-marine. La probabilité est plus faible, mais elle n'est pas exclue (…)", explique-t-il.