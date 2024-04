Le projet d'un Royaume-Uni sans tabac en débat au Parlement

Le Royaume-Uni pourrait progressivement devenir un pays sans tabac. Les députés débattent mardi d'un projet de loi selon lequel les jeunes de moins de 15 ans aujourd'hui ne se verront jamais vendre légalement de cigarettes.

Le tabagisme est la principale cause de mortalité évitable au Royaume-Uni, selon le gouvernement. Il est responsable d'environ 80.000 décès par an. Par ailleurs, il coûte au service de santé public, le NHS, et à l'économie environ 20 milliards d'euros par an.