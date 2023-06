Le taux de chômage dans la zone euro poursuit sa baisse par rapport à 2022

Le taux de chômage dans la zone euro était de 6,5% en mai 2023, soit un chiffre stable par rapport au mois précédent et une légère baisse comparé à mai 2022, rapporte vendredi Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En Belgique, le taux de chômage s'est établi à 5,7%, un niveau stable sur un an.

Au total, 12,937 millions de personnes étaient au chômage dans l'Union européenne en mai 2023, dont 11,014 millions dans la zone euro. Cela signifie une diminution de 75.000 individus dans l'UE et de 57.000 individus dans la zone euro par rapport au mois d'avril. La baisse est plus significative sur un an : 257.000 personnes en moins dans l'UE, dont 227.000 dans la zone euro, comparé à mai 2022.

Les taux de chômage les plus élevés de l'Union européenne ont été enregistrés en Espagne (12,7%) et en Grèce (10,8%), alors que la Tchéquie (2,4%) et la Pologne (2,7%) sortent bonnes élèves.