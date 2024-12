"Un homme politique m’a dit que mon livre lui a sauvé la vie": Patrick Sébastien dévoile l’impact de ses écrits

Partager:

Grâce à ses livres, Patrick Sébastien a empêché plusieurs personnes de passer à l’acte, dont un homme politique en pleine tourmente. L’animateur et écrivain revient sur ces témoignages bouleversants et sa vision du rôle des artistes.

RTL Info : Patric Sébastien vous êtes une figure emblématique du monde médiatique depuis plus de 40 ans. Dans votre nouveau livre "Le Carnaval des ambitieux", publié aux éditions XO, vous livrez des portraits saisissants des personnes que vous avez cotoyés. Dès le début, vous vous décrivez en disant : "J'ai l'image d'un beauf sympathique, grivois, d'une autre époque". Vous dites vous être fait à cette image, mais qu’en est-il vraiment ? Patrick Sébastien : Ça me va très bien. Vous n'avez pas une petite frustration à vous dire que vous auriez aimé qu'on retienne autre chose ? Non, parce qu’il faut choisir entre la respectabilité et la popularité. J’ai choisi la popularité. Et puis, je la cultive aussi, cette image de beauf. J’aime bien osciller entre le léger, avec des chansons comme "Les Sardines" ou "Les Serviettes", et des choses plus profondes, comme ce livre ou mon spectacle "Hommage et Dessert". "Le Carnaval des ambitieux", c’est justement une réflexion sur ces masques qu’on porte tous. Moi, je suis un artiste. Je fais plein de choses différentes, et cette caricature de beauf m’amuse. Le vrai moi, je le connais.

Comme dans la chanson de Souchon : "Ravi de donner votre avis sur la vie" ? Exactement. Et j’aime bien avoir un regard bienveillant. J'ai la chance de faire ce métier depuis 50 ans et d'avoir gardé mes racines, celles de la province où j'ai grandi. J’ai toujours les mêmes amis, je n’ai pas beaucoup d’argent, mais j’ai aussi connu des présidents et des princes. À lire aussi "Je suis un vieux con assumé": Patrick Sébastien livre sa vision du monde Vous avez également rencontré des stars du showbiz, dont certaines étaient à leurs débuts, comme Céline Dion. Vous racontez dans votre livre qu'elle faisait vos premières parties en 1984. Oui, je lui ai fait faire son premier Olympia. Elle était en première partie, et ça résume bien mon livre, parce qu’il explore plusieurs types d’ambitions. Céline, à 16 ans, était une petite fille ambitieuse qui rêvait d’être une grande chanteuse. Elle n’imaginait pas devenir la plus grande chanteuse du monde et milliardaire. Mais cela pose une question essentielle : est-ce que l’ambition vaut le prix qu’elle coûte ? Quand je vois ses problèmes de santé aujourd’hui, je me demande quelle version d’elle était la plus heureuse. Cette question touche tout le monde : jusqu’où aller pour exister autant que les autres, voire plus ? Ça peut être dangereux.