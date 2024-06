Législatives britanniques: premier duel télévisé entre Sunak et Starmer

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et son adversaire travailliste favori des sondages, Keir Starmer, s'opposent mardi soir dans un premier débat télévisé, à un mois des législatives du 4 juillet qui pourraient mettre fin à 14 ans de pouvoir conservateur.

Diffusé à 21H00 (20H00 GMT) sur la chaîne privée ITV, ce débat doit durer une heure. Les deux hommes s'affronteront à nouveau fin juin, à une semaine du vote. D'autres débats télévisés sont aussi prévus entre responsables des principaux partis durant la campagne.

Les enjeux sont bien différents pour les chefs des deux grands partis britanniques.

Rishi Sunak, 44 ans, à Downing Street depuis un peu plus de 18 mois, doit tenter de réduire l'écart avec son adversaire et convaincre qu'après 14 ans au pouvoir, son parti peut se renouveler, bien qu'il apparaisse divisé et usé après vu défiler cinq Premiers ministres.