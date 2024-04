L'Eglise portugaise va indemniser les victimes de pédocriminalité

Un peu plus d'un an après la publication d'un rapport choc sur la pédocriminalité au sein de l'Eglise portugaise, sa hiérarchie a décidé jeudi d'accorder des "compensations financières" aux victimes.

Les compensations, dont le montant n'a pas été précisé dans le communiqué, seront versées par un fonds de la Conférence épiscopale portugaise créé à cette fin et qui sera financé de façon "solidaire" par tous les diocèses du pays.

Les demandes d'indemnisation devront être adressées entre juin et décembre 2024, a-t-il été précisé dans un communiqué diffusé à l'issue d'une réunion des évêques portugais dans la ville-sanctuaire de Fatima, dans le centre du pays.

La hiérarchie ecclésiastique avait alors demandé pardon aux victimes et reconnu qu'il fallait "changer la culture de l'Eglise".

Ces violences ont été dissimulées par la hiérarchie de l'Eglise de façon "systémique", a conclu cette commission après avoir recueilli plus de 500 témoignages en l'espace d'un an, dans un pays où 80% de la population de 10 millions d'habitants se définit comme catholique.

A l'occasion de son déplacement aux Journées mondiales de la jeunesse qui se sont tenues à Lisbonne en août dernier, le pape François a rencontré 13 des victimes de pédocriminalité.

Le jour de son arrivée dans la capitale portugaise, le chef de l'Eglise catholique avait évoqué devant les évêques du pays ibérique "la déception et la colère que certains ressentent à l'égard de l'Eglise, parfois à cause de notre mauvais témoignage et des scandales qui en ont défiguré le visage".