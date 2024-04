Les députés européens veulent ajouter le droit à l'avortement aux droits fondamentaux

Le texte exhorte les États membres à dépénaliser totalement l'interruption volontaire de grossesse (IVG) et à supprimer les obstacles à cette intervention. Les députés appellent la Pologne et Malte à abroger les lois qui interdisent et restreignent l'avortement.

À travers une résolution non contraignante, les députés demandent à ce que l'article 3 de la Charte soit modifié de manière à stipuler que "toute personne a le droit à l'autonomie physique, à un accès libre, informé, complet et universel aux droits sexuels et génésiques et à tous les services de santé connexes sans discrimination, y compris l'accès à un avortement sûr et légal".

Les méthodes et procédures d'avortement devraient constituer une part obligatoire du programme des médecins et des étudiants en médecine, selon les députés. Les États membres devraient garantir l'accès à l'ensemble des services de santé reproductive, y compris une éducation sexuelle et relationnelle adaptée à chaque âge.

Les organisations œuvrant contre l'égalité entre les hommes et les femmes et contre les droits des femmes ne devraient plus recevoir de financement européen, selon les élus.

La résolution a été approuvée par 336 voix pour, 163 contre et 39 abstentions. Un grand groupe de députés PPE a voté contre, tout comme le groupe eurosceptique ECR (conservateurs et réformistes) et le groupe d'extrême droite ID.