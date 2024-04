Les eurodéputés demandent d'annuler un recrutement controversé à la Commission

Les députés européens ont approuvé un amendement appelant à relancer une nouvelle procédure de sélection pour ce poste d'émissaire chargé des PME, un emploi hautement rémunéré.

Markus Pieper appartient au même groupe politique européen (PPE) et au même parti qu'Ursula von der Leyen, la CDU allemande. Il a été recruté le 31 janvier. Quelques semaines plus tard, le PPE a apporté son soutien à un second mandat de Mme von der Leyen au cours d'un congrès du groupe politique.