Les polices italienne et française démantèlent un réseau sophistiqué de faux-monnayeurs

Les polices italienne et française ont interpellé lundi une soixantaine de personnes suspectées d'appartenir à un réseau de faux-monnayeurs. Ces derniers ont falsifié des billets d'euros pour un montant dépassant les six millions, a précisé l'agence européenne de coopération policière Europol.

Les faux billets imitaient scrupuleusement différentes coupures et ont été disséminés dans toute l'Europe.

Soixante-deux interpellations ont été menées en Italie et une dans l'Hexagone. Le berceau de l'organisation criminelle se situait en effet à Naples, dans le sud de la Botte.

Avant ce coup de filet, en coopération avec leurs homologues français et avec le soutien d'Europol, les carabinieri italiens ont remonté le fil de 83 transactions et mis la main sur sept coursiers. Au total, ils ont ainsi saisi quelque 200.000 euros en fausses coupures de 20, 50 et 100 euros.

L'enquête a débuté en janvier 2023. L'objectif de ces inspecteurs italiens spécialisés dans la lutte contre le faux-monnayage était de débusquer l'organisation napolitaine. Celle-ci écoulait ses faux billets partout en Europe mais principalement en France, en Belgique, en Espagne, en Allemagne et aux Pays-Bas.