Les services de secours ne peuvent pas garantir que la façade du bâtiment tienne

L'incendie ne risque plus de se propager, et il n'y a aucun blessé, ont précisé les services de secours.

Commandée par le roi Christian IV, la Bourse de Copenhague a été construite entre 1619 et 1640, constituant l'un des édifices les plus anciens de la ville.

Plus de 200 personnes, dont des policiers, des pompiers et des soldats, participent à l'opération. Les services de secours ont dépêché plus d'une centaine de pompiers sur place et la police bloque des parties de Copenhague à la circulation.