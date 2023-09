L'homme qui avait renversé mortellement deux Belges en Italie risque 18 ans de prison

Lors de l'audience mercredi, le juge a rejeté une demande de la défense de traiter l'affaire selon une procédure accélérée et a fixé au 26 septembre la véritable entame du procès.

Le 8 octobre 2022, Francesco M. roulait sous l'influence de l'alcool et de divers stupéfiants lorsqu'il a renversé mortellement sur une route d'accès à Rome Wibe, 25 ans, et Jessy, 24 ans. Les deux amies flamandes s'étaient arrêtées et étaient descendues de leur véhicule pour aider un automobiliste en panne. Les deux jeunes femmes sont mortes sur le coup. Wibe était enceinte de quatre mois.