L'icône Taylor Swift attendue avec ferveur en Europe

Dix-huit mois plus tard, les bars s'arrachent le duo pour organiser des soirées "Swifties" comme sont surnommés les fans de la chanteuse. Nul n'ignore désormais l'ampleur du phénomène en Europe, où l'auteure-compositrice-interprète entame le 9 mai à Paris la prochaine étape de sa tournée Eras qui bat tous les records.

Alexa et Femke animent un mélange éclectique de groupes sur WhatsApp, l'un axé par exemple sur les vidéos de la tournée quand un autre est consacré à des discussions politiques... Car ce qui réunit les "Swifties" va bien au-delà de la musique.

Les textes de Taylor Swift sont parfois source de réconfort. Après avoir perdu son père à l'âge de 16 ans, Alexa se souvient avoir trouvé du soutien dans une chanson évoquant "le propre parcours de Swift face au cancer de sa mère".

A Lisbonne, Joana Lopes et son amie Ana Carmo, 29 ans, font partie d'un groupe WhatsApp réunissant des dizaines de fans de tout le pays.

Joana se souvient avoir été aidée par la musique de Swift au décès de sa grand-mère. "C'est ce jour-là que Taylor est entrée dans ma vie", confie la femme de 33 ans. Ses textes sont "la chose que j'apprécie le plus".

- Les fans "se sentent vus" -

Swift fait en sorte que ses fans "se sentent vus", résume Clara Garcia, 25 ans, consultante à Bruxelles: "c'est toute une communauté" réunie par les énigmes distillées par la star autour de mots cachés ou les bracelets d'amitié qu'elle a remis à la mode.

C'est indubitablement l'une des clés de son immense succès.

"Taylor a délibérément créé une communauté et s'est positionnée comme quelqu'un qui pouvait être l'amie de ses fans", explique Georgia Carroll, une experte de la culture des fans, selon qui Swift "n'a jamais été aussi populaire".

Les écoutes de sa musique ont augmenté de 50% en Europe sur l'application Deezer depuis avril 2023, mois qui a suivi le lancement de sa tournée mondiale, déjà devenue la plus lucrative de l'histoire avec 1 milliard de dollars de recettes atteint en fin d'année dernière.

Selon les données Spotify recueillies juste avant la sortie du dernier album en avril, c'est aux Pays-Bas, au Portugal, ainsi qu'en Belgique et en Slovénie, que Swift suscite le plus d'enthousiasme.

Cet attrait n'allait pas de soi sur un continent où peu de gens ont l'anglais comme langue maternelle, mais ce n'est pas une barrière pour ses fans.

"J'ai écouté ses chansons et je me suis demandée ce qu'elle racontait. J'ai donc commencé à lire ses paroles et à les traduire pour comprendre", se souvient Joana Lopes.

Alessia Faranna, une Bruxelloise de 25 ans, assure que Swift l'a "beaucoup aidée" à améliorer son anglais.