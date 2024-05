La Hongrie se dit "entraînée dans la guerre" comme par "Hitler à l'époque"

Viktor Orban a accusé vendredi ses alliés occidentaux de vouloir entraîner la Hongrie dans un conflit armé, comme elle l'avait été pendant les Première et Deuxième Guerres mondiales, allant jusqu'à les comparer à Adolf Hitler.

"J'ai réexaminé" au regard de l'invasion russe de l'Ukraine "les documents relatifs aux négociations entre Hitler" et le dirigeant hongrois Miklos Horthy, a déclaré le Premier ministre nationaliste à la radio.

La Hongrie subissait alors d'énormes pressions pour envoyer le plus rapidement possible davantage de soldats sur le front et déporter davantage de Juifs vers les camps de la mort, a-t-il ajouté.