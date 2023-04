L'image d'une victime d'une frappe sur la maternité de Marioupol remporte le World Press Photo

"Miron", qui tirait son nom du mot "paix", est mort-né à le suite de la frappe aérienne russe, presque deux semaines après le début de l'invasion de l'Ukraine. Une demi-heure plus tard, sa mère, âgée de 32 ans à peine, mourait à son tour.

Sa photo prise par Evgeniy Maloletka d'Associated Press (AP) "capture l'absurdité et l'horreur de la guerre" et "met en lumière le meurtre des futures générations d'Ukrainiens", a déclaré le jury du plus prestigieux concours de photojournalisme.

Cet Ukrainien, qui a été l'un des rares photographes à y documenter le siège, a raconté avoir conduit jusqu'à l'hôpital sitôt après qu'un projectile l'eut touché et avoir vu des secouristes bénévoles transporter une femme sur une civière.

"Pour moi, cette image, c'est l'image que je veux oublier. Mais je ne le pouvais pas", a raconté M. Maloletka dans une vidéo diffusée sur le site internet du World Press Photo.