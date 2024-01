L'ONU appelle à ne pas abandonner l'Ukraine, veut réunir 4,2 milliards USD en 2024

"Vous vous souvenez de l'Ukraine ? (...) Il y a un an, nous n'aurions parlé que de l'Ukraine, et maintenant, depuis plusieurs semaines, nous n'en entendons que très peu parler", a lancé le coordinateur des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, au lancement de l'appel humanitaire à Genève devant les médias.

L'ONU craint une baisse des fonds alloués pour l'aide humanitaire à la population ukrainienne et aux réfugiés qui ont fui l'invasion russe, réclamant lundi 4,2 milliards de dollars pour 2024.

Dans le détail, l'appel aux dons pour l'aide à la population ukrainienne vivant dans le pays s'élève à 3,1 milliards de dollars en 2024, contre 3,9 milliards de dollars l'année précédente - dont 67% ont été financés. C'est sans doute l'appel le mieux financé au monde, a indiqué M. Griffiths, mais l'ONU l'a révisé à la baisse cette année, choisissant de se concentrer sur les besoins les plus urgents.

Et "si nous ne disposons pas du niveau de financement humanitaire dont nous avons besoin sur la base des données et des priorités, notre aide diminuera", a-t-elle averti.

Cette priorité donnée à certains besoins et certaines régions ne signifient pas que des personnes vont être livrées à elles-mêmes mais qu'il y aura un "meilleur équilibre entre ce qui relève de l'aide humanitaire et ce qui relève des fonds pour le développement et la reconstruction", a expliqué Denise Brown.

A ces 3,1 milliards de dollars s'ajoute 1,1 milliard d'aide à collecter en faveur des réfugiés ukrainiens et de leurs communautés d'accueil - afin de venir en aide à 2,3 millions de personnes. Quelque 6,3 millions de personnes ont fui l'Ukraine et sont réfugiées principalement à travers l'Europe.

Cette année dans le pays, 14,6 millions de personnes auront, selon l'ONU, besoin d'aide humanitaire, soit 40% de la population, dont 8,5 millions à atteindre en priorité.