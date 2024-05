L'UE renforce les organismes en charge de l'égalité et la lutte contre les discriminations

L'Union européenne a adopté définitivement, mardi, deux directives renforçant le rôle des organismes nationaux chargés de promouvoir l'égalité des chances et de lutter contre les discriminations, à la grande satisfaction du centre belge Unia.

La nouvelle législation "fixe des standards pour garantir l'indépendance des organismes de promotion de l'égalité tels qu'Unia, pour leur assurer des ressources suffisantes et pour renforcer leur mandat et leurs pouvoirs", a expliqué Patrick Charlier, directeur d'Unia, dans un communiqué.

"Ce texte nous permet de faire un pas de plus vers une Union européenne de l'égalité où chacun et chacune a des chances égales de se développer, d'être en bonne santé et de contribuer à la société", a ajouté la secrétaire d'État fédérale Marie-Colline Leroy, qui présidait cette réunion du Conseil (États membres), la première consacrée exclusivement aux enjeux d'égalité.