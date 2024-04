L'Ukraine appelle les Occidentaux à investir directement dans son industrie de la défense

C'est via un appel vidéo depuis l'Ukraine qu'Alexander Kamyshin a pris la parole lors du European Defence and Security Summit au Cercle Gaulois à Bruxelles, devant une assemblée particulièrement attentive. S'il a salué les efforts européens pour soutenir son pays, il a appelé à en faire plus, notamment via un soutien direct à l'industrie ukrainienne de la défense.

Pour cela, il a encouragé les Occidentaux à acheter des armes destinées à soutenir l'armée ukrainienne directement auprès de son industrie. "Notre industrie de l'armement offre des prix compétitifs et produit du matériel simple et efficace", a-t-il souligné. "L'autre avantage est que ce matériel peut atteindre rapidement la ligne de front."