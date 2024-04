L'Ukraine inaugure une ambassade en Côte d'Ivoire, après la RDC mercredi

"Une nouvelle page brillante s'écrit dans la nouvelle histoire des relations ukraino-africaines et ukraino-ivoiriennes", s'est félicité le vice-ministre ukrainien dans son discours d'inauguration.

Maksym Soubkh, représentant spécial de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique a inauguré cette représentation diplomatique dans le quartier de Cocody, dans la capitale économique ivoirienne Abidjan, a appris l'AFP.

Pour tenter de contrer l'influence de la Russie et "faire renaître" ses relations avec l'Afrique, l'Ukraine a prévu d'ouvrir plusieurs autres ambassades sur le continent.

"Nous considérons la Côte d'Ivoire comme l'un des partenaires commerciaux les plus prometteurs de l'Ukraine en Afrique subsaharienne" et "l'un des leaders de la région ouest-africaine", a-t-il poursuivi.

Une ambassade ukrainienne en République démocratique du Congo (RDC) a ainsi été inaugurée mercredi à Kinshasa par M. Soubkh, a confirmé à l'AFP le ministère congolais des Affaires étrangères.

De son côté, le ministre ivoirien délégué auprès des Affaires étrangères chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Wautabouna Ouattara, a estimé que cette inauguration à Abidjan "illustre la qualité des liens et de coopération qui unissent nos deux pays depuis l'établissement de nos relations diplomatiques, en 1992", selon son discours jeudi.

M. Ouattara a réitéré "la fidélité de la Côte d'Ivoire aux principes du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine", pays envahi par la Russie en février 2022, et souhaité "la fin rapide de cette guerre" et le retour à la paix dans cette région.