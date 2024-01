L'Ukraine ordonne l'évacuation des civils d'une vingtaine de villages du nord-est

"Au regard de la situation, nous mettons en place une évacuation obligatoire de la population des communautés de Kindrachivska et Kourylivska dans le district de Koupiansk", a indiqué sur les réseaux sociaux le gouverneur régional Oleg Sinegoubov.

La Russie est repassée à l'offensive dans cette zone durant l'été 2023, pendant que l'Ukraine tentait-elle, sans succès, une grande contre-offensive dans le Donbass (est) et le sud.

Depuis l'automne et l'échec des ambitions de reconquête ukrainiennes, les forces russes poussent au nord-est, dans la zone de Koupiansk, et dans l'est, particulièrement autour de la ville d'Avdiïvka.

Kiev assure tenir et infliger des pertes importantes aux Russes, mais insiste également auprès de ses alliés occidentaux sur ses besoins en armes et munitions pour pouvoir continuer de résister.