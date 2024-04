Macron appelle à un effort "durable" des industriels de l'armement

Le bouleversement provoqué par la guerre en Ukraine et le réarmement mondial imposent un effort "durable" de l'industrie de défense pour produire davantage et plus rapidement, a prévenu jeudi Emmanuel Macron en posant la première pierre d'une usine de poudre pour obus à Bergerac (Dordogne).

Selon lui, "l'effort" à fournir est "urgent, il faut aller vite, fort, massifier, mais il est aussi durable".

"Le monde dont nous parlons, il ne s'arrêtera pas si demain la guerre se termine, parce qu'il y a un réarmement massif (...) de la Russie et parce que vous voyez partout en Europe les dépenses militaires, les commandes augmenter", a-t-il martelé.

Le chef de l'Etat a aussi exhorté les Européens à "faire plus et plus vite" pour aider militairement l'Ukraine, alors que la Russie accroît sa pression dans l'est du pays. "Nous ne pouvons pas lâcher l'Ukraine parce que l'Ukraine, c'est à 1.500 kilomètres d'ici, c'est à dire c'est notre propre sécurité".