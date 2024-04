Manifestation des éleveurs laitiers néerlandais à Bruxelles

L'Union européenne a établi des règles sur les effluents et engrais afin de lutter contre l'excédent d'azote, et de préserver la qualité de l'eau ainsi que la biodiversité. Une règle dérogatoire de l'UE permet néanmoins aux éleveurs néerlandais d'épandre plus de fumier que ce qui est réellement autorisé. Ainsi, si les agriculteurs des États membres peuvent épandre des effluents d'élevage contenant un maximum de 170 kg d'azote par hectare, ceux des Pays-Bas peuvent épandre jusqu'à 250 kilos d'azote. Cette dérogation expirera cependant fin 2026.

La suppression de cette dérogation a des conséquences désastreuses pour l'agriculture néerlandaise, a dénoncé le groupe de défense des agriculteurs néerlandais Agractie. Comme les éleveurs laitiers "ne peuvent plus rien faire de leur fumier", le coût de son élimination augmente. De nombreux agriculteurs se retrouvent alors en difficulté, selon Agractie. "Les agriculteurs sont désespérés, les faillites imminentes, les familles brisées. Les individus risquent d'être écrasés par le système."