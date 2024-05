Menace russe en toile de fond de l'élection présidentielle en Lituanie

L'ancien banquier Gitanas Nauseda, 60 ans, est le grand favori pour remporter un second mandat de cinq ans à la tête du pays de 2,8 millions d'habitants, membre de l'Otan et de l'UE.

Le chef de l'Etat sortant et la Première ministre s'affrontent dimanche lors du deuxième tour de l'élection présidentielle en Lituanie, au moment où ce pays balte, craignant la Russie, se concentre sur les questions de défense et de sécurité.

Mme Simonyte, 49 ans, se présente pour la deuxième fois à l'élection présidentielle, après avoir été battue par M. Nauseda au second tour en 2019.

Le président lituanien dirige la politique de défense et la politique étrangère et assiste aux sommets de l'UE et de l'Otan, mais il doit consulter le gouvernement et le parlement pour nommer les plus hauts responsables.

Arturas Samoilenko, 34 ans, spécialiste du marketing, soutient Mme Simonyte: "Elle est la meilleure des deux (...) Elle serait plus favorable aux droits de l'homme, alors que Nauseda est homophobe".