Nouvelles attaques russes dans et aux alentours de la ville d'Adviika

Dans la soirée, le président Zelensky a annoncé s'être rendu à Avdiïvka, cité industrielle de l'Est que les troupes russes tentent d'encercler depuis des mois. Il y a remis des décorations à des soldats et évoqué leurs besoins pour continuer à défendre la ville.

Kiev fait état de 31 combats, avec les échanges les plus conséquents près de la ville d'Avdiivka, dans la région de Donetsk (ouest). Trois zones de combats dans la ville même d'Avdiivka et encore une dizaine dans les alentours.

La tête de pont sur la rive sud de la rivière Dnjepr, dans la région de Kherson, a aussi été lourdement bombardée. Les troupes russes ont à neuf reprises tentés de pousser les Ukrainiens hors de leur retranchement.

La Russie s'est limitée à indiquer dans son briefing quotidien que "toutes les cibles" avaient été "atteintes".

Elle a affirmé avoir visé lors de plus de 50 frappes, dont une "d'envergure" en Ukraine entre le 23 et 29 décembre, des infrastructures militaires, dépôts de munitions et lieux de déploiement des soldats ukrainiens.