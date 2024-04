Opération inhabituelle pour une patrouille allemande: deux policiers ont dû secourir... des oies égarées

La police de Duisburg vient de mener à bien une opération inhabituelle et a sauvé toute une famille d'oies de l'agitation de la ville, le tout avec une tactique très astucieuse.

Une famille d'oies a été vue en train de déambuler sans but et surtout assez désespérément autour d'une cour de garage à Duisburg. Lorsque les animaux ont été attirés vers la route, une opération de sauvetage très spéciale est lancée. Fabio Abbruzese de la police de Duisburg est appelé et son collègue Thorsten Gründler a filmé l'opération.