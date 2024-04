Philippe a reçu les Vingt-sept au palais

Aux chefs d'État et de gouvernement des Vingt-sept, il a confié sa fierté d'être Européen, et plus encore en cette période d'incertitude, a-t-on appris à bonne source.

Le Roi a souligné l'importance des décisions européennes des derniers mois sur l'aide à l'Ukraine, l'autonomie stratégique de l'Union, la défense, l'élargissement, ou encore la migration. Autant de domaines qui, à ses yeux, apporteront aux citoyens de l'UE davantage de sécurité, de démocratie et de prospérité.