Plus de 10.000 bâtiments résidentiels inondés en Russie

Plus de 10.000 bâtiments résidentiels ont été inondés dans les régions russes de l'Oural, de la Volga et en Sibérie occidentale, ont annoncé lundi les secours qui procèdent aux évacuations des habitants des villes affectées par les inondations.

"Plus de 10.400 bâtiments résidentiels sont inondés", a indiqué le ministère des Situations d'urgence qui s'attend encore à une hausse des températures, une fonte accrue des neiges et la rupture des glaces hivernales recouvrant rivières et fleuves.

La Russie a déjà évacué des milliers de personnes ces derniers jours à cause d'inondations, principalement dans la région d'Orenbourg, frontalière du Kazakhstan.