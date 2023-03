Plus de 2.000 migrants ont atteint Lampedusa en 24 heures

Plus de 2.000 migrants sont arrivés sur l'île italienne de Lampedusa au cours des dernières 24 heures, a annoncé samedi l'agence de presse italienne Ansa. Ils ont atteint l'île à bord de différentes embarcations.

Au cours de la nuit de vendredi à samedi, 267 personnes sont arrivées à Lampedusa, à bord de sept bateaux. Le navire de sauvetage Louise Michel et les patrouilles des garde-côtes italiens ont repéré six des sept embarcations et sont venus à leur secours.

Rien que sur la journée de vendredi, 1.778 migrants avaient atteint l'île italienne, située entre la Sicile et l'Afrique du Nord.