Questionné par un médecin belge, Vladimir Poutine affirme que la Belgique est apparue sur la carte du monde "en bonne partie grâce à la Russie"

Dans sa réponse et après avoir remercié son interlocuteur, Vladimir Poutine a longuement évoqué l'âme et la culture de son pays. "On a quelque chose qui nous différencie des autres pays", a-t-il déclaré. " Travailler avec nous, c’est utile pour soi et pour les gens avec qui vous travaillez."

Le président russe a ensuite dévié de sa réponse pour évoquer la brièvement la Belgique: "D'ailleurs, la Belgique, vous le savez sûrement déjà, est apparue sur la carte du monde comme un état indépendant, en grande partie grâce à la Russie et aux positions de la Russie."

"Aujourd’hui, ça n’a plus d’importance. Mais ce qui est important, c’est qu’on a, avec beaucoup de pays du monde, une histoire", a-t-il conclu.