"C'est une action très simple et sûre": l'appel de Ioulia Navalnaïa à s'opposer à Poutine lors de la présidentielle

Ioulia Navalnaïa a appelé mercredi les Russes à exprimer leur opposition à Vladimir Poutine le 17 mars, troisième et dernier jour de l'élection présidentielle qui doit voir l'actuel maître du Kremlin être réélu en l'absence de véritables candidats d'opposition.

"Vous pouvez voter pour n'importe quel candidat à l'exception de Poutine, vous pouvez 'gâcher' votre bulletin de vote, vous pouvez écrire 'Navalny' en grosses lettres", a exhorté la veuve en exil de l'opposant Alexeï Navalny, dont les funérailles la semaine dernière à Moscou ont rassemblé plusieurs milliers de personnes. "Nous devons nous rendre au bureau de vote le même jour et à la même heure, le 17 mars à midi", a-t-elle demandé dans une vidéo, qualifiant le prochain scrutin de "mascarade".

Ioulia Navalnaïa, comme ses deux enfants et une partie des alliés et collaborateurs de son mari, vit à l'étranger pour échapper à la répression du pouvoir. "Nous pouvons venir voir et constater que nous sommes nombreux et forts" contre "la guerre, la corruption et le non-droit", a-t-elle encore fait valoir face caméra, le regard droit et déterminé. Son mari, Alexeï Navalny, avait lancé cette idée début février dans l'une de ses dernières prises de parole avant sa mort, estimant depuis sa prison que "cela pourrait être une démonstration puissante de l'état d'esprit du pays". Selon Ioulia Navalnaïa, qui a promis de poursuivre le combat de son mari, "c'est une action très simple et sûre. Elle ne peut pas être interdite" par les autorités, a-t-elle dit.

Car les manifestations classiques contre le pouvoir sont sévèrement réprimées en Russie. "Espoir" "À côté de vous, il y a probablement beaucoup de gens qui sont contre Poutine et contre la guerre. Et si nous venons en même temps, notre voix contre Poutine résonnera beaucoup plus fort", a-t-elle encore lancé.