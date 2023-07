Retenu en Italie, le navire de SOS Méditerranée finalement autorisé à naviguer

"Dix jours après la détention de l'Ocean Viking dans le port de Civitavecchia (près de Rome), les autorités italiennes ont reconnu que le navire (...) est en fait conforme à toutes les réglementations applicables, comme l'ont confirmé les autorités norvégiennes de l'État du pavillon (du navire) et la Société de classification du navire. L'immobilisation a donc été levée sans modification substantielle de la certification, de l'équipage ou des dispositifs de sauvetage", a indiqué dans un communiqué l'ONG.

"Nous sommes très soulagés de pouvoir reprendre nos missions de sauvetage, interrompues en plein été, saison où il y a un maximum de traversées" de migrants, a déclaré par téléphone à l'AFP la directrice et cofondatrice de SOS Méditerranée, Sophie Beau.

La date de reprise des opérations n'est pas encore fixée mais se fera le plus rapidement possible, une fois l'équipage revenu à Civitavecchia et le ravitaillement effectué.