Ryad, Busan ou Rome: l'Exposition universelle 2030 connaîtra mardi sa ville-hôte

L'événement, qui attirera des millions de visiteurs, est l'objet depuis des mois d'un intense lobbying des trois candidats. Lors de la présentation des dossiers en juin dernier à Paris étaient présents le prince héritier d'Arabie saoudite, le président sud-coréen et la Première ministre italienne.

Ryad, Busan ou Rome ? Arabie saoudite, Corée du Sud et Italie, qui disent toutes trois porter des projets verts, à forte valeur technologique, espèrent chacune se voir attribuer mardi l'Exposition universelle 2030, gage de prestige et de développement accéléré.

Les expositions universelles, ces "méga-événements" appréhendés "comme une machine pour tirer la croissance et pour renforcer l'influence", permettent de forger une "image politique" internationale, estime le sociologue Patrick le Galès, directeur de recherche au CNRS et à Sciences Po.

Le Bureau international des expositions (BIE) doit déterminer l'heureux gagnant mardi après-midi lors d'un vote à bulletin secret.

La candidature saoudienne, la plus controversée, vante "des paysages naturels de niveau mondial", "l'exposition la plus durable", "la première exposition carbo-négative", dans un pays pourtant aride, parmi les premiers producteurs de pétrole au monde et l'un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre par habitant.