Sécurité nucléaire et enfants déportés au coeur du sommet de la paix en Ukraine

Eviter une catastrophe nucléaire en Ukraine, garantir la sécurité alimentaire dans le monde et faire rentrer les enfants ukrainiens déportés sont au centre des discussions dimanche du premier sommet de la paix en Ukraine, qui veut ébaucher un plan pour mettre fin à la guerre.

Plus de deux ans après l'invasion russe, les dirigeants et hauts responsables de plus de 90 pays ont le week-end dans un complexe hôtelier huppé du centre de la Suisse pour trouver des pistes pour mettre fin au plus grand conflit européen depuis la Seconde Guerre mondiale.