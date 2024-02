Signé Giltay: deux ans de guerre en Ukraine, et maintenant?

La situation militaire en Ukraine évolue en faveur de la Russie, tandis que l'armée ukrainienne implore l'aide de l'Occident et de sa population pour tenir. Retour sur le deuxième anniversaire du début du conflit.

"Il y a un an, les Occidentaux comptaient sur une offensive de l'Ukraine au printemps. On envisageait déjà une reprise des territoires conquis en 2022 et pourquoi pas de la Crimée annexée en 2014 par la Russie. Mais l'offensive n'a permis que des gains territoriaux mineurs et désormais, c'est Moscou qui progresse sur le terrain", poursuit l'éditorialiste. La Russie progresse sur effectivement le terrain, comme le révèle la prise d'Avdiïvka il y a quelques jours, un symbole fort de l'avancée russe même si l'armée ukrainienne évoque un simple retrait tactique.

Le deuxième anniversaire du début de la guerre en Ukraine survient alors que la situation militaire évolue en faveur de la Russie. Dans un contexte où l'armée ukrainienne peine à tenir, elle implore désormais du soutien de l'Occident et de sa population. "Pour tenir, l'armée ukrainienne a impérativement besoin d'aide, ce qui n'est pas gagné d'avance", estime ce vendredi matin Christophe Giltay sur l'antenne de Bel RTL.

Moscou tire profit de la situation, renforçant sa position à quelques semaines d'une élection présidentielle qui s'annonce triomphale. "Poutine peut crier victoire et c'est tout bénéfice pour lui à quelques semaines des élections. Sa propagande se déploie tout azimut en martelant son argument depuis le début, il faut dénazifier l'Ukraine. Mais hier, son ancien premier ministre Medvedev est allé plus loin. Il a affirmé que Kiev et Odessa étaient désormais des objectifs pour l'armée russe", explique Christophe Giltay.

L'armée ukrainienne fait face à des difficultés d'approvisionnement et de recrutement. "Sans un apport massif d'armes modernes, la situation va devenir intenable", souligne notre journaliste. Malgré les promesses, l'aide américaine tarde à venir et les Européens ne sont pas en mesure de fournir les armes et les munitions nécessaires de manière immédiate.

La possibilité d'un arrêt du conflit et de négociations sur une base de la situation actuelle est évoquée, mais rien n'est encore décidé. Si l'Ukraine reçoit l'aide promise, le conflit perdurera, préparant le pays à une longue guerre comme en 1914 ou 1940.