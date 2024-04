Situation "difficile" autour de Tchassiv Iar, mais les Russes sont "repoussés"

Cette cité, perchée sur une hauteur, s'étend à moins de 30 kilomètres au sud-est de Kramatorsk, la principale ville de la région sous contrôle ukrainien et important noeud ferroviaire et logistique pour l'armée ukrainienne.

Vendredi, les autorités installées par Moscou avaient annoncé que l'armée russe progressait vers Tchassiv Iar.

La chaîne Telegram DeepState, proche de l'armée ukrainienne, avait rapporté que des Russes avaient "pénétré dans des maisons" de la périphérie de la ville.

Dimanche, Oleg Kalachnikov a également souligné l'importance stratégique de Tchassiv Iar dans le Donbass ukrainien, située entre Bakhmout plus à l'est et les grandes villes de Kramatorsk et Sloviansk à son nord-ouest.