Suisse: le parlement vote l'interdiction des symboles extrémistes

Les députés suisses ont voté mercredi en faveur de l'interdiction de l'affichage public de symboles extrémistes, incitant à la violence et racistes, à commencer par ceux à caractère nazi.

La chambre basse Parlement, le Conseil national, a adopté par 133 voix contre 38 cette mesure, déjà entérinée en décembre par le Conseil des Etats, la chambre haute.

La Suisse, qui est restée neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, a subi des pressions pour s'aligner sur un certain nombre d'autres pays européens en prohibant les symboles nazis, à l'instar de l'Allemagne, de la Pologne et de plusieurs autres Etats d'Europe de l'Est où cette interdiction est totale.