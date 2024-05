Sur la route des européennes - Dans une cité de Strasbourg, le Parlement si proche et si lointain

Animateur social, Mohamed Khettab arpente depuis trois décennies "Cro" et ses difficultés: "l'emploi, la scolarité", les "familles monoparentales qui n'ont pas de problème d'éducation mais de parentalité".

Cronenbourg est un quartier paradoxal: le parc de la Bergerie sépare une partie tranquille et résidentielle de la cité plus difficile, où les galères s'accumulent et où la plupart des gens "n'iront pas voter" aux européennes, prévient-il. La distance avec la politique est "forte", plus encore avec Bruxelles.

A 11h30 sur le marché au pied des tours, place de Haldenbourg, il y a quelques affiches pour La France Insoumise, mais aucun parti politique ne tracte en ce vendredi matin pluvieux.