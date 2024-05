Testachats et des associations européennes de consommateurs portent plainte contre Temu

Le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), Testachats et 16 autres organisations européennes de consommateurs ont déposé plainte auprès de la Commission européenne et des autorités nationales compétentes contre la plateforme chinoise de commerce en ligne Temu pour violation de la nouvelle règlementation européenne sur les services numériques (DSA).

La plateforme chinoise Temu, qui compte plus de 75 millions d'utilisateurs mensuels dans l'Union européenne, est accusée de manque de transparence sur les produits vendus, mais aussi de proposer des "dark patterns". Ce terme désigne des interfaces trompeuses destinées à inciter les consommateurs à dépenser plus sur la plateforme.

"Temu omet souvent de fournir (aux consommateurs) des informations cruciales sur le vendeur des produits et n'est donc pas en mesure d'indiquer si le produit répond aux exigences de l'UE en matière de sécurité des produits", a encore expliqué Julie Frère, porte-parole de Testachats. L'organisation s'inquiète ainsi que les produits vendus sur Temu soient effectivement sûrs et conformes à la législation européenne. Par ailleurs, "il s'avère que supprimer son compte est beaucoup plus difficile que d'en créer un", a-t-elle ajouté.