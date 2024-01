Un hôtel bombardé à Kharkiv, 11 blessés

Plusieurs autres bâtiments, dont deux immeubles résidentiels, ainsi que des voitures ont également été endommagés par la frappe, a précisé le maire.

Selon Oleg Synegoubov, chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, les deux missiles russes S-300 ont touché vers 22H30 (20H30 GMT) l'hôtel, situé dans le district de Kyivskyi et à l'intérieur duquel se trouvaient 30 civils.

Neuf des onze blessés ont été hospitalisés et deux ont été soignés sur place, a-t-il ajouté sur Telegram. Il a indiqué que la personne la plus grièvement blessée était un homme de 35 ans. Les autres blessés sont trois hommes âgés de 31 à 38 ans et sept femmes âgées de 23 à 71 ans, a-t-il poursuivi.