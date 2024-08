Une femme et une fillette de 11 ans poignardées dans le centre de Londres: ce que l'on sait

"Des policiers sont sur les lieux d'une agression au couteau à Leicester Square. Un homme a été arrêté et se trouve en garde à vue", a indiqué la police de Londres dans un communiqué.

Officers are at the scene of a stabbing in Leicester Square.



A man has been arrested & is in custody.



We don't believe there are any outstanding suspects.



Two victims, an 11-yr-old girl & a 34-yr-old woman, have been taken to hospital & we await an update on their condition.