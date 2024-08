Incendies titanesques en Grèce: Athènes menacée par les flammes, le pays appelle l'UE à l'aide

Des incendies massifs continuent de se propager lundi dans les banlieues nord-est d'Athènes malgré le déploiement de centaines de pompiers, forçant des milliers d'habitants à fuir leurs logements et contraignant la Grèce à appeler l'UE à l'aide.

Dans ces deux communes, des images à la télévision ont montré les flammes ravager des voitures et les toits de bâtiments, survolés par des hélicoptères larguant de l'eau pour tenter de contrer l'incendie.

Scènes inédites dans la capitale, des habitants portant des masques pour se protéger des fumées suffocantes aspergeaient leurs habitations d'eau, dans l'espoir de les rendre moins vulnérables aux flammes qui ont gagné les banlieues boisées de Nea Penteli et Vrilissia.



"C'est la première fois que le feu arrive jusqu'ici", déclare Melina Kritseli, 40 ans, fonctionnaire vivant dans une maison blanche de deux étages à Patima Halandriou, une autre banlieue d'Athènes qui a été évacuée.



"J'ai emmené mes enfants chez un ami pour être en sécurité", a-t-elle dit à l'AFP alors que son mari arrosait le sol et la pelouse autour de leur maison. "La situation est dramatique", a déclaré la maire de Penteli, Natassa Kosmopoulou, au site d'information newsit.gr. "Une école et des habitations sont en flammes et je vois le feu s'approcher de la mairie".



L'incendie, dont les fumées recouvrent une partie de la capitale, s'est déclenché dimanche après-midi à Varnavas, à 35 km au nord-est d'Athènes, et sa propagation rapide a contraint le pays à lancer un appel à l'aide.