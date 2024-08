Emeutes au Royaume-Uni: Charles III sort de son silence pour dénoncer les violences "d'un petit nombre" et appeler à l'unité

Le roi Charles III a remercié vendredi l'action de la police face aux récentes émeutes d'extrême droite qui ont touché le Royaume-Uni, attribuant les violences à "la délinquance d'un petit nombre" et appelant "au respect et à la compréhension mutuels".

Dix jours après le début des émeutes d'extrême droite qui ont secoué le Royaume-Uni, le roi Charles III est sorti d'un silence de plus en plus pesant pour remercier la police face aux violences "d'un petit nombre" et appeler à l'unité.

Le souverain et la reine Camille avaient rapidement publié un message de condoléances aux familles des victimes de l'attaque au couteau qui a coûté la vie à trois fillettes de six à neuf ans lors d'un cours de danse le 29 juillet à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre.