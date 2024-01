"Une honte" pour certains, de la "résistance" pour d'autres: en Italie, un homme surnommé "Fleximan" sabote les radars routiers et divise le pays

Partager:

Héros des automobilistes excédés par les amendes ou vandale mettant des vies en danger: en Italie, un inconnu surnommé "Fleximan" sabote les radars routiers, déclenchant des débats acharnés dans les médias et sur les réseaux. Voiture et vitesse sont une passion ancienne en Italie, patrie de Lamborghini, Maserati et bien sûr Ferrari dont les chevaux cabrés usent leurs fers sur les circuits mythiques d'Imola et Monza. De la petite Fiat 500 à la fringante Lancia Aurélia, la bagnole est un signe extérieur d'italianité, au même titre que la pasta et le parmesan.

Un certain goût de la liberté qui a un prix, pour les chauffards et leurs victimes: des amendes de plusieurs centaines d'euros d'un côté, plus de 3.000 morts par an de l'autre. Alors forcément, "Fleximan" fait beaucoup parler. À lire aussi L'Institut Vias "plutôt satisfait" du nouveau code de la voie publique Les carabiniers ont bien arrêté jeudi un cinquantenaire soupçonné d'avoir détruit à mains nues deux radars en novembre, mais d'après les autorités il ne s'agit pas du "Fleximan" qui a vandalisé ces derniers mois une douzaine de radars dans le Nord, du Piémont à la Vénétie en passant par la Lombardie. Il doit son sobriquet à la meuleuse électrique qu'il utilise pour abattre les radars en les sectionnant au pied, comme en témoignent des images de vidéosurveillance où il apparaît le visage dissimulé sous une capuche, seul ou avec un acolyte. Interrogés par l'AFP, les carabiniers ont assuré être à pied d'oeuvre "nuit et jour" pour tenter de l'interpeller. Sur les réseaux sociaux, le fauteur de troubles est souvent présenté en héros des automobilistes excédés par le "racket" de l'Etat, paré des attributs flamboyants des super-héros. Des T-shirts à son effigie sont à vendre sur Amazon.

A Padoue (nord), un graffeur lui a dédié une "oeuvre" murale en représentant le personnage iconique d'Uma Thurman dans "Kill Bill" armé d'un sabre d'une main, empoignant un radar de l'autre. "Symbole d'égoïsme"

Les familles de victimes d'accidents routiers déplorent, elles, ses agissements et la publicité qui les accompagne. Les édiles locaux se déchirent, eux aussi, entre ceux qui refusent "de laisser les criminels gagner" et ceux qui, comme Marco Schiesaro, maire de Cadoneghe, en Vénétie, le soutiennent à mots couverts. "Je n'étais déjà pas convaincu (par la présence d'un radar sur ma commune), et j'ai décidé de ne pas en remettre", a-t-il lâché dans la presse. La presse qui, fatalement, est tout aussi divisée.